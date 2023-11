ISWEB AVEZZANO RUGBY, OCCHI PUNTATI SUL SETTORE GIOVANILE: L’UNDER 16 PROMOSSA NEL CAMPIONATO ELITE. SERITTI: “PERCORSO PRESTIGIOSO”

“Un percorso di crescita prestigioso e certamente di valore, quello compiuto dai ragazzi dell’attuale Under 16 allenati da Antonio Pelino, Giovanni Natalia e Piergiorgio Giangregorio sotto la supervisione di Pierpaolo Rotilio che, a partire da domenica prossima, faranno il loro debutto nel massimo campionato nazionale di categoria, cioè l’Elite. Parteciperanno trentadue squadre divise in quattro gironi da otto e spetterà ai ragazzi dimostrare di valere questo traguardo raggiunto con sacrifici e dedizione. Come società siamo orgogliosi di loro e di tutto il settore giovanile”. Lo afferma il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti.

Nel weekend il campionato nazionale di Serie A ha osservato un turno di riposo e così largo spazio è stato riservato ai baby rugbisti con l’Under 6 e l’Under 8 impegnate a Roseto nell’ambito di un festival dedicato alla palla ovale, mentre l’Under 10 è andata in trasferta a Pescara per il raggruppamento regionale e l’Under 12 ha partecipato al Torneo “Mario Coscione” di Paganica.