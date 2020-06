Stefano Iulianella

«Già dimenticato l’impegno assunto nella riunione di lunedì scorso davanti ai Sindaci della marsica». Queste le parole del sindaco di Pescina, Stefano Iulianella, che continua:

«Oggi è stata convocata la Commissione sanità, ma neanche un punto all’ordine del giorno viene inserito per parlare delle problematiche di Pescina e Tagliacozzo e per esaminare la risoluzione da noi proposta per l’immediata riattivazione H24 dei PPI».

Sono davvero sconcertato!