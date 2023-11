“JUVENES TRANSLATORES” AL LICEO BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO

Il concorso Juvenes Translatores è un concorso annuale indetto dall’Unione Europea, la cui prima edizione risale al 2007. Alcune ricerche evidenziano il crescente bisogno di traduzioni e traduttori in Europa, una tendenza di cui tener conto nella preparazione degli studenti.

Juvenes Translatores vuole puntare i riflettori sull’importanza di possedere competenze di questo tipo e sulla necessità di rivalutare nell’apprendimento delle lingue l’uso della traduzione come strumento di “mediazione” tra lingue diverse.

Imparando le lingue ci si avvicina agli altri popoli e si capiscono meglio nuove culture. Conoscere le lingue significa poter approfittare di tante opportunità di studio e lavoro in tutta Europa.

Il Liceo Benedetto Croce di Avezzano è stato selezionato insieme ad altre 75 scuole in tutta Italia e 705 scuole in tutta Europa per partecipare all’ambito concorso che prevede, in caso di vittoria, una cerimonia di premiazione che si terrà a Bruxelles nella primavera del 2024.

Il giorno 23 novembre le studentesse del Liceo Linguistico Sofia Notarantonio (5I), Sofia Callipo (4L EsaBac), Salma Jalill (4L EsaBac), Clarissa Martellone (4G) e Doris Letcanu (4M) hanno partecipato al concorso cimentandosi in una prova di traduzione dalla lingua straniera in lingua italiana. La prova si è svolta nel Laboratorio Linguistico 3.0 del noto Liceo.

Lingue straniere coinvolte: inglese, spagnolo, francese, tedesco e rumeno.

Un ringraziamento alla commissione lavori formata dalla prof.ssa Salucci, referente dell’attività, e dalle prof.sse Cipolla, Castellani, Cicconi, Gigli.

Buona Fortuna!

Good luck!

iBuena suerte!

Bonne chance!

Viel Glück!

Mult noroc!