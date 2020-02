KARATE. AGLI OPEN DI TOSCANA BRONZO PER CAROLA FEDERICI DEL TEAM KARATE DOSCHI

Follonica. Si è svolto sabato 15 febbraio il 19° Open di Toscana, gara a respiro internazionale che anche in questa edizione ha contato numeri da capogiro con oltre mille e seicento atleti iscritti.

La Karate Doschi torna a casa con un’ eccezionale medaglia di bronzo conquistata dall’astro nascente Carola Federici, che dopo quattro incontri dominati con la sua nota determinazione e maturità, disputa un combattimento magistrale nella finale per il bronzo, dove non si lascia sfuggire la vittoria cingendosi il collo del prezioso metallo.

Performance gemella per Diego Fracassi, che dopo una gara al cardiopalma, condotta da vero temerario, dopo quattro incontri ineccepibili, perde – ingiustamente- la finale per il bronzo, classificandosi 5’.

È stata una giornata speciale per i due protagonisti di questa gara, Carola e Diego, accompagnati dai loro compagni: Alessia Novelli che purtroppo arresta la sua corsa al secondo incontro e Lorenzo Marini, che alla prima esperienza in una gara internazionale, non riesce a vincere l’emozione pur prodigandosi con tanto spirito.