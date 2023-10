L’ AVEZZANO ACQUISTA IL CENTROCAMPISTA ONAZI: 53 PRESENZE IN NAZIONALE NIGERIANA, PASSATO NELLA LAZIO

Accordo Raggiunto Per Ogenyi Eddy Onazi, Centrocampista, 31 Anni, Con 53 Presenze Nella Nazionale Nigeriana E Una Coppa D’africa Vinta; Nel Palmares Anche 76 Presenze Con La Lazio In Serie A (2012)

53 presenze con la nazionale nigeriana, una coppa d’Africa vinta, 76 presenze in seria A con la Lazio, con cui scese in campo anche per l’Europa League: è il prestigioso palmares del centrocampista nigeriano Ogenyi Eddy Onazi, ultima operazione di mercato, in ordine di tempo, dell’Avezzano calcio. La società ha raggiunto l’accordo economico con l’agente del calciatore che, di rientro dall’ultima esperienza in Cina, sarà a disposizione del tecnico Ferazzoli dalla prossima settimana, dopo la firma del contratto e le visite mediche.

Onazi è la ‘perla’ che si aggiunge a una rosa di ottima qualità che la società, guidata dal presidente Andrea Pecorelli, ha allestito per disputare un campionato ambizioso. Il nigeriano ha un’esperienza maturata sul prosceni di alto livello e contribuirà sicuramente ad alzare il livello del centrocampo biancoverde, con un’iniezione di fosforo, tecnica e visione di gioco. L’approdo di Onazi è un’ulteriore prova delle ambizioni di una squadra che, pur in un ‘grafico’ altalenante, segnato sabato scorso dalla sconfitta di Termoli, ha risorse importanti per potersi rilanciare al più presto in campionato, a cominciare dall’impegno interno di mercoledì prossimo con il Campobasso.