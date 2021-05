LA DMC MARSICA TERREXTRA ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MILANO

La DMC Marsica Terrextra, in questi ultimi anni, caratterizzati da una forte difficoltà del comparto turistico, ha continuato l’attività istituzionale, riconosciutale dalla Regione Abruzzo, di promozione e valorizzazione del territorio, nonostante l’assoluta carenza di risorse finanziarie e l’impatto devastante per il settore causato dalla pandemia che ha investito il mondo.

Il lavoro di preparazione in vista dell’attesa ripartenza, ha trovato un primo momento di importante verifica nella partecipazione alla BIT di Milano, che quest’anno si è svolta in via telematica, dove la DMC Marsica è stata co-espositore della Regione Abruzzo nell’ambito degli spazi messi a disposizione degli Enti e Operatori abruzzesi dall’Assessorato al Turismo.

Nella Edizione Digitale 2021 dell’importantissima fiera del turismo annuale, la DMC ha proposto, come espositore ufficiale, materiali di promozione e di racconto del nostro territorio e soprattutto, concretamente, molti “prodotti e pacchetti” turistici già commercializzabili, soprattutto nell’ambito dei beni archeologici, culturali ed ambientali. La maggior parte dei prodotti turistici presentati, sono il frutto del lavoro comune con operatori locali coordinato dalla DMC, nell’ambito della Convenzione di partenariato pubblico-privato siglata con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo.

Sempre nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione con la Soprintendenza, è previsto un convegno di presentazione per il prossimo mese di giugno, nel quale verrà presentato il lavoro di coinvolgimento delle comunità locali e di ricognizione di tutte le potenzialità dell’offerta turistica “diretta” e “indiretta” del territorio, da integrare nelle proposte già inserite a catalogo e che verranno contestualmente attivate per il primo di 4 weekend “openday” previsti nel corso della stagione estiva.