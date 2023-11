La Festa della Castagna anche per i nonni dell’RSA INI di Canistro

La Pro-loco Canistro Aps in collaborazione con l’ RSA INI di Canistro ha portato la Sagra della Castagna anche agli ospiti della struttura.

La Festa si è aperta con un primo giro di caldarroste preparate dai volontari della pro-loco , non sono poi mancate polenta , salsicce, e frittelle… ci sono stati tutti gli ingredienti per riscoprire l’autentico profumo dell’autunno e trascorrere una mattinata in compagnia degli Ospiti della struttura all’insegna dell’allegria e della leggerezza!

<<Infinite grazie a voi “Proloco di Canistro” che con la vostra generosità e umiltà ci avete regalato momenti di felicità e serenità…. >>

i nonni della Rsa di Canistro.

Con questo bel messaggio i volontari Pro-loco hanno lasciato gli anziani ricoverati presso la RSA.

<< Siamo noi a doverVi ringraziare per averci dato la possibilità anche quest’ anno di passare qualche ora con Voi e per le emozioni che ci avete regalato>> ha commentato il presidente della Pro-loco Cesareo Enrico confermando la disponibilità per ogni evento futuro.