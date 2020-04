LA GREEN WORLD SOLUTIONS DI CELANO A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA’ APERTE

Da Mercoledì 07 Aprile 2020 e fino a Venerdì 09 Aprile 2020 la Società Green World Solutions effettuerà interventi di Disinfezione e Sanificazione da COVID 19 a titolo gratuito per le attività commerciali del Comune di Celano. L’ Azienda è rappresentata da Perrotta Ugo Lucio il quale ci dice << È una situazione estremamente complessa e delicata a causa dell’emergenza Virus. Sono giorni in cui tutti noi dobbiamo dare il massimo per uscirne vincitori. Purtroppo o per fortuna, non ci troviamo in trincea con i veri combattenti di questa guerra come lo sono i medici, infermieri, OSS, tutti gli operatori sanitari, volontari e le forze dell’ordine, ma nel nostro piccolo, nella settimana che precede la Pasqua Santa e che sarà sicuramente soggetta ad affollamenti più intensi, vogliamo dare un contributo a chi senza scelta continua a lavorare per garantire la sicurezza, la vendita di prodotti alimentari quotidiani, farmaci e cure di prima assistenza. >> continua Lucio Perrotta << Per questo, a titolo completamente gratuito, farò effettuare interventi specifici di Disinfezione e Sanificazione con Atomizzatore e con prodotti a norma, come indicato nel DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’esterno dei supermercati, delle farmacie e delle Aziende di Assistenza. Oltre ai gestori delle attività già inserite nel programma, invito chi fosse interessato a richiedere ulteriori interventi. >> conclude Lucio Perrotta.