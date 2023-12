LA MAGIA DEL NATALE A CAPISTRELLO: L’ ACCENSIONE DELL’ALBERO VENERDÌ 8 DICEMBRE

Attesissima l’accensione dell’albero di Natale a Capistrello, evento organizzato dalla Pro Loco locale, patrocinata dall’amministrazione comunale, che hanno lavorato instancabilmente per creare un evento che porti gioia e magia nella comunità durante le festività.

L’appuntamento è fissato per venerdì 8 dicembre, alle ore 17, in Piazza Mercato, cuore pulsante della comunità. Un momento speciale che coinvolgerà grandi e piccini in una cornice suggestiva, illuminata dalle luci festose del Natale.

L’iniziativa, ormai consolidata nel calendario degli eventi natalizi, non è solo un momento simbolico ma soprattutto un’occasione per riunire tutta la collettività. L’evento, aperto a tutti, è rivolto anche ai più piccoli per i quali la Pro Loco ha organizzato un programma ricco di spettacoli di animazione e di laboratori creativi che avranno inizio a seguito dell’accensione dell’albero: la piazza si trasformerà, così, in un luogo di festa, avvolta da un’atmosfera calorosa ed accogliente.