LA MARSICA PIANGE IL PROFESSORE ALBERTO D’INNOCENZO

Avezzano. Ieri, presso l’ospedale San Salvatore di L’Aquila è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, Alberto D’Innocenzo. Il professore stimato in tutta la Marsica, avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 6 maggio. Tutti lo ricordano alla Scuola media Vivenza di Avezzano, dove ha insegnato lettere per molti anni. Lascia la moglie Annunziata e le figlie Annamaria e Raffaella, anche loro insegnanti di lettere come il padre.

La salma è esposta presso la Casa Funeraria “Rossi”, domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.30.

I funerali avranno luogo domani 3 Febbraio (lunedì) alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore (S. Rocco) in Avezzano.

fonte: Marsicaweb