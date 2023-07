LA PALLANUOTO FEMMINILE SCEGLIE AVEZZANO: BIG MATCH IN ATTESA DEI CAMPIONATI EUROPEI IN TURCHIA

Stamattina, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, è stato presentato alla presenta dei giornalisti il doppio evento sportivo di valenza internazionale: Italia-Israele Under17 della Pallanuoto Femminile si disputerà nelle acque di Avezzano. Il vicesindaco Di Berardino, che ha accolto le atlete delle due Nazionali in Comune: “Sono e rappresentano esempi costanti di impegno, sacrificio e passione, nonostante la loro giovanissima età”.

Due omaggi simboleggianti il massimo valore sportivo raggiunto, con sacrificio personale e tanto spirito di squadra: i due capitani delle Nazionali di Italia e Israele della Pallanuoto femminile Under17 hanno donato questa mattina all’Amministrazione comunale di Avezzano, consegnandoli nelle mani del vicesindaco, la palla caratteristica della Pallanuoto e il gagliardetto, per l’ospitalità ricevuta. Dopo anni di stop a causa del Covid-19, la piscina comunale di Avezzano, infatti, proprio a partire dalle ore 19 di questa sera tornerà ad ospitare un common training di qualità,tra due compagini di assoluto valore, già arrivate all’Olimpo della Pallanuoto internazionale. L’appuntamento è nella struttura natatoria di via San Josemaria Escrivà, gestita da anni e con egregi risultati dalla società Centro Italia Nuoto, capitanata dal direttore tecnico del settore pallanuoto della Nazionale italiana, Fabio Conti. Non sarà l’unica sfida, però, che verrà disputata nelle acque marsicane: sabato mattina, alle ore 12, è previsto un altro momento di training tra le due Nazionali. Due super sfide, quindi, dal sapore europeo, “che daranno lustro alla città”, ha detto il vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, che ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione alle giovanissime atlete accolte in Comune, nella sala consiliare, che ha aggiunto: “Un’immersione a 360 gradi nel mondo della Pallanuoto, che durerà per 10 giorni, dal 17 fino al 27 luglio, e che attrarrà appassionati, sportivi e curiosi da tutto l’Abruzzo. Avezzano, sempre più spesso, si candida ad essere meta e palcoscenico per prestigiosi eventi nazionali o internazionali. Siamo fieri e orgogliosi di poter ospitare Italia-Israele, con l’obiettivo di far diventare il nostro tempio del nuoto comunale un centro di training riconosciuto a livello europeo”.

I coach delle due compagini, Giacomo Grossi e Idan Kaftori, rispettivamente italiano e israeliano, hanno rimarcato entrambi, stamattina in Comune, l’assoluto rilievo agonistico delle gare che le loro atlete andranno a disputare nella piscina di Avezzano. Non è la prima volta che le mura avezzanesi della struttura del nuoto accolgono, in verità, sfide e gare di altissimo livello, come ribadito anche dall’assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano: “Segnale – ha detto – che la nostra impiantistica sportiva si sta perfezionando di anno in anno sotto molti punti di vista e lo posso dire con contezza di dati e di fatti; stiamo toccando livelli altissimi, grazie ad un proficuo mix tra ponderati investimenti e fondi ministeriali”. Le giovanissime atlete, poi, terminata la preparazione, dovranno disputare gli Europei di categoria, in programma in Turchia dal 29 luglio al 5 agosto prossimi. “Ringraziamo l’amministrazione comunale per l’accoglienza e la ferma volontà di essere al nostro fianco nei progetti che nascono e che crescono per il bene del territorio. Coltiviamo, in questi giorni, una parte importante del sogno azzurro. La promessa è quella di portare sempre più spesso eventi di questo calibro ad Avezzano, con l’ambizione, un giorno, di far approdare nella Marsica non solo la Nazionale italiane, ma anche più bandiere contemporaneamente”, ha detto, infine, Massimo De Leonardis, responsabile del Centro Italia Nuoto. L’Italia Under17, quindi, sfiderà da questa sera la parigrado Israele, che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni dal punto di vista proprio della Pallanuoto.

Presenti questa mattina in aula anche i consiglieri comunali Concetta Balsorio e Nello Simonelli (presidente Commissione Sport), la vicepresidente del Team Centro Italia Nuoto Roberta Frizzi, l’assistente tecnico della Nazionale femminile giovanile, Manuel Bombelli, nonché responsabile del settore Pallanuoto ad Avezzano e il responsabile del settore agonistico del Centro Italia Nuoto, Andrea Caldarelli.

Al termine della presentazione del doppio evento, hanno ricevuto un attestato di merito i giovani Campioni del Team Centro Italia Nuoto, per i risultati raggiunti e conseguiti in ambito sportivo. Per il settore nuoto, si sono distinti l’atleta Mirko Chiaversoli, unico nuotatore abruzzese convocato ai Mondiali junior in Israele (dal 4 al 9 settembre), Roberto Di Ruscio, neocampione italiano 1500 m stile libero e Mario Di Berardino, vicecampione italiano 400 m stile libero. Per il settore della Pallanuoto, è stato premiato tutto il gruppo del Team Centro Italia Nuoto, laureatosi da pochissimo Campione italiano Under 18 Uisp. Per la Kick Boxing, invece, sono stati premiati con un attestato di merito gli atleti della scuola HMD ITALIA del Maestro Filippo Marzella: Michelangelo Odorisio (2 medaglie d’oro), Samuele Marzella (1 oro e 1 argento nonché Campione Italiano Light Contact e Vicecampione Italiano Point Fight), Camilla Marzella, Campionessa Italiana 55 kg Junior, e infine Aurora Viscogliosi, Medaglia di Bronzo Cat +70 Senior.

Gli impegni per il mese di agosto 2023 delle Nazionali di Pallanuoto nella struttura natatoria di Avezzano saranno i seguenti: le Finali di Scudetto Under20 femminile (dall’8 agosto all’11 agosto) e la Collegiale Under20 di Pallanuoto, dal 16 al 29 agosto per la preparazione del Mondiale che verrà disputato nella città di Coimbra, in Portogallo.