LA PISCINA COMUNALE DI AVEZZANO BARICENTRO ITALIANO DEL NUOTO MASTER: DA VENERDÌ A DOMENICA ANDRANNO IN SCENA I CAMPIONATI INDOOR SINCRO

Altri tre giorni di gare in acqua, questa volta con protagonisti atleti over 35, provenienti da tutta Italia. Massimo De Leonardis, referente Centro Italia Nuoto di Avezzano: “Ancora una volta, sono l’economia e il turismo del territorio che ne beneficiano. Lo sport, da sempre, riesce ad aprire tutte le porte”.

Il tempio del nuoto di Avezzano di nuovo al centro del racconto sportivo nazionale, con l’imperdibile appuntamento dei Campionati italiani Indoor Master Sincro, in agenda dal 1 al 3 marzo.

L’impianto natatorio della città – gestito da anni dalla società Centro Italia Nuoto con il massimo sostegno e supporto del Comune – è stata selezionata dalla Federazione italiana Nuoto per le sue qualità strutturali e logistiche proprio per ospitare gli allenamenti e le gare valide per la conquista del massimo titolo nazionale nella disciplina del Sincro.

Il Campionato è aperto a tutti gli atleti under35. “Oltre 250 atlete professioniste, con i loro staff e i loro team, verranno ad Avezzano non solo per competere nei Campionati italiani, ma anche per visitare questa terra d’Abruzzo assieme alle loro famiglie e ai loro figli. – spiega la consigliera comunale Concetta Balsorio – Nuovamente, i nostri impianti sportivi si impongono per qualità nel panorama nazionale, diventando luoghi di incontro delle migliori espressioni sportive regionali”.

In piscina, si affronteranno atlete provenienti dalla Puglia, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Liguria e dalla Sicilia da venerdì 1 marzo fino a domenica 3 marzo.

“Ancora una volta, registriamo il pienone nelle strutture ricettive del territorio marsicano grazie a questa tre giorni di gare. – conclude Concetta Balsorio – Investiremo ancora molto, come già abbiamo fatto, nei nostri spazi dello sport, perché chi viene da noi a vincere una medaglia o a misurarsi in una competizione atletica, torna poi a casa sempre con qualche altro dono in più, ovvero con un pezzo di Avezzano nel cuore, che è quello tipico della cordialità e dell’accoglienza”.