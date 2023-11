LA POLIZIA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Teramo, personale specializzato per consigli ed ascolto

L’associazione che cura annualmente il “Premio Nazionale Paolo Borsellino” – un riconoscimento a favore di significative personalità del mondo delle istituzioni, della magistratura, del giornalismo e del volontariato, quest’anno premierà il progetto della Polizia di Stato “Questo non è amore” in vista della prossima Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In Teramo il personale della Questura unitamente ai rappresentanti di Enti e Commissioni collegate alla delicata tematica che hanno aderito, presenzieranno a diverse iniziative in programma nelle giornate del 24,25 e 27 novembre pp.vv. nei seguenti siti e finalizzate a sensibilizzare i cittadini a favorire l’emersione delle situazioni di violenza

venerdì 24 novembre 2023

ore 9.00 – liceo statale “Albert Einstein”, sito in viale Bovio

incontro educativo con gli studenti a cui è prevista la partecipazione, tra gli altri, anche di rappresentanti istituzionali e della magistratura;

ore 11.00 – Largo San Matteo, in cui farà tappa anche il Camper della Polizia di Stato

sabato 25 novembre 2023

ore 9.00 – Piazza Martiri della Libertà, in cui farà nuovamente tappa anche il Camper della Polizia di Stato

lunedì 27 novembre 2023

ore 9.00 – scuola media inferiore IC “D’Alessandro” , sito in via dell’Aeroporto

Altro incontro educativo con gli studenti.

Con l’occasione sarà distribuito un opuscolo edito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a supporto della necessità di denunciare ogni, sebben minima, avvisaglia di violenza.