LA PROVINCIA CONSEGNA I LAVORI PER LA ROTATORIA SULL’INTERSEZIONE SP 20 MARRUVIANA E VIA GIOVENCO A SAN BENEDETTO DEI MARSI

Come anticipato qualche giorno fa, sono stati affidati i lavori del cantiere per la realizzazione della Rotatoria sulla intersezione tra la S. P. 20 Marruviana e Via Giovenco, incrocio molto pericoloso che per tanti anni é stato teatro di numerosi sinistri stradali.

L’appalto che sta impegnando risorse della Provincia di L’Aquila per l’importo di € 200.000,00 consentiranno di realizzare una Rotatoria con cordoli di canalizzazione del traffico, il potenziamento della pubblica illuminazione attraverso il posizionamento di 12 lampioni a led, l’installazione di griglie di raccolta delle acque piovane, il rifacimento del manto stradale, il posizionamento della nuova segnaletica verticale ed orizzontale, bonifica delle banchine laterali e realizzazione di nuovi cordoli.

Un importante intervento, atteso da tempo, che vede finalmente la sua concretizzazione, per il quale é doveroso ringraziare il presidente Angelo Caruso, insieme a tutti i Consiglieri Provinciali, che ne hanno subito compreso la necessità, appoggiando la mia richiesta. Un ringraziamento va anche ai tecnici che con solerzia hanno curato le fasi di progettazione e di affidamento.

Non ci resta, dunque, che attendere la fine dei lavori e poter vedere con i propri occhi i frutti di un lavoro per il quale é valsa la pena aver dedicato il proprio tempo a favore della Collettività.