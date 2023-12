LA “REMPATRIATA”, DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE V°, SEZIONE H, DELL’ ISTITUTO DI RAGIONERIA “G. GALILEI” DI AVEZZANO, A 33 ANNI DAL DIPLOMA

È proprio il caso di dire: un fine dicembre col ‘botto’, come quando si andava a scuola, per gli studenti del fantastico gruppo della classe 5^, sezione H, dell’istituto di ragioneria “G. GALILEI” di Avezzano, che hanno festeggiato i trentatré anni dal diploma, con il motto:”…mantenere vivi i propri ricordi con Persone SPECIALI è come rIvivere la propria storia 2 volte …”, ‘per creare l’occasione ‘che ci permette di rivedere gli Altri con occhi diversi, spesso rivalutandoci, ci ritroviamo più uniti di quanto eravamo tra i banchi. A noi. A quello che siamo. A quello che eravamo. E a quello che saremo!’, come recitava l’invito. Studenti degli anni novanta, professionisti oggi, “studentelli” di ieri, si sono dati appuntamento al ristorante ‘IL RAGNO’ di San Benedetto dei Marsi. Momenti di gioia e commozione si sono alternati nel rivedere i volti di Persone che hanno fatto parte del periodo più bello della vita scolastica. Qualcuno con i capelli bianchi, qualche ruga e, perché no, un po’ di pancetta. Ma il momento più emozionante, però, raccontano, lo si è vissuto durante l’appello fatto dalla Prof.ssa Gianna Vittorini e dal Prof. Emidio Santilli, docenti di lingua inglese e di lingua italiana e storia di allora.

Ecco i nomi: (prima i cognomi dal momento che, a quel tempo, sul registro, erano in ordine alfabetico):

Antonangeli Federica

Cornacchia Cesidio

Di Cola Massimiliano

Di Renzo Massimiliano

Di Stefano Francesco

Grassi Tiziana

Mastrodicasa Luciano

Murzilli Franca

Raglione Monica

Russo Gianvito

Saba Simona

Tonelli Elena

Valletta Giuseppe

Con l’auspicio di rincontrarsi tutti alla prossima!!!