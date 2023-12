“LA SOLIDARIETÀ PER LA RICERCA. LA RICERCA PER LA SPERANZA”. VOLONTARI DELL’AIL E DEL PROGETTO VIVA, PER LA RACCOLTA FONDI PER LA RICERCA CONTRO LA LEUCEMIA E PATOLOGIE ONCOLOGICHE

In piazza Risorgimento, un bellissimo e straordinario Team di Volontarie e Volontari dell’AIL (Associazione Italiani contro la Leucemia) e di VIVA (Associazione a tutela dei pazienti oncologici), per la più nobile delle cause, AIUTARE CHI HA VERAMENTE BISOGNO.

È un onore sostenere queste iniziative, acquistando il Calendario 2024, una Stella natalizia o dell’ottima Cioccolata.

La nostra offerta, sarebbe un gesto di grande solidarietà, che arricchirà non solo il nostro cuore, ma anche il nostro NATALE.

Alle nostre GUERRIERE in campo va il nostro profondo ringraziamento per tutto quello che sono riuscite a fare. Persone in prima linea che conducono con coraggio la propria nave, come impavidi timonieri, in mezzo ad un mare in perenne tempesta.

Per Voi le onde, ormai, sono la normalità ed é straordinario vedervi regalare sorrisi, per chi sogna e vuole approdare su SPIAGGE più sicure.