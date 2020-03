L’ABRUZZESE GIANLUCA VACCA E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO DELLA COMMISSIONE CULTURA E ISTRUZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

E’ il Deputato abruzzese del M5S Gianluca Vacca il nuovo Capogruppo della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati. “Un ruolo che mi onora e che accolgo con grande senso di responsabilità. E’ la seconda volta che svolgo questo compito, la prima fu nel corso della scorsa legislatura come Capogruppo di opposizione. Oggi come maggioranza porteremo avanti importanti provvedimenti su Istruzione, Università, Cultura: settori strategici per il nostro Paese che rappresentano una spinta importante in un’ottica di sviluppo sociale ed economico. Ringrazio i miei predecessori, Paolo Lattanzio e Alessandra Carbonaro, che nei primi due anni hanno svolto il ruolo con abnegazione e grande entusiasmo. Prendo il loro testimone con l’obiettivo di continuare a migliorarci, perché se tanto è stato fatto altrettanto abbiamo ancora da fare. Saremo a lavoro per il bene di questo Paese e del suo fiore all’occhiello: la cultura” ha commentato il neo Capogruppo Vacca.