L’AQUILA. ALESSANDRO MONACO COORDINATORE VERDI – EUROPA VERDE ABRUZZO: BIONDI EROGHI IL SUSSIDIO ALIMENTARE AGLI AQUILANI

Il capoluogo dovrebbe simbolo di rinascita, non di discriminazione

Apprendiamo che il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha bloccato l’erogazione del sussidio alimentare stanziato dal governo. Questa decisione aggrava la difficoltà delle oltre 2000 famiglie che si vedono calpestate dalla decisione del primo cittadino.

A rendere ancora più inammissibile il comportamento del sindaco di Fratelli d’Italia sono le sue motivazioni: reputa, infatti, che una famiglia residente a Bitonto, ma aquilana a tutti gli effetti, non ne abbia diritto. Non sappiamo se per razzismo o per incompetenza, fatto sta che il sindaco ha ignorato ben due pronunce del TAR che gli intimano di erogare il sussidio a tutti gli abitanti dell’Aquila.

Noi di Europa Verde pretendiamo che Biondi dia immediatamente seguito alla pronuncia oppure si faccia da parte. Il capoluogo, specialmente dopo il terremoto del 2009, si è imposto come simbolo di lotta, di forza e di solidarietà. Non possiamo permettere che venga trasformato in un simbolo di discriminazione e incompetenza.