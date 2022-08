Colpiti da un fulmine in montagna, un’escursionista è grave. Il fatto è accaduto sul versante aquilano del Gran Sasso. Tre escursionisti sono stati colti dal maltempo mentre erano in montagna, su di loro si è abbattuto un fulmine, uno di loro, che sarebbe stato preso in pieno, è in condizioni più gravi ed è stato trasportato dall’elicottero del 118 al San Salvatore dell’Aquila. Feriti anche gli altri due, che sono stati medicati sul posto.