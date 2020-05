L’AQUILA. LUTTO IN CITTA’ PER LA MORTE DI SIMONETTA DE ANGELIS, FUNZIONARIA DEL POLO MUSEALE

E’ morta a 65 anni Simonetta De Angelis, funzionario amministrativo del polo museale dell’Abruzzo. Una notizia che ha destato commozione non solo tra i colleghi, ma anche tra tutti coloro che l’hanno conosciuta

Una persona perbene, una professionista ed amante dell’arte, per anni ha ricoperto l’incarico di direttore del Museo nazionale d’Abruzzo.

Una vita per la sua terra, per le bellezze d’Abruzzo, a portarsela via una malattia che ha affrontato con riservatezza e forza.

Simonetta De Angelis , lascia la mamma Silvia, la sorella Maria, il fratello Marco, i cognati Antonello, Maria Luisa e Anna.