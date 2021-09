L’AQUILA ATTO VANDALICO, PRESA DI MIRA L’AUTO DI UNA DONNA

Gli hanno imbrattato e devastato l’auto parcheggiata sotto casa con urina e sperma e lasciato un biglietto con scritto minacce di offese. Il fatto è accaduto a l’Aquila, in via Duca degli Abruzzi, la donna ha lanciato un appello sui social per risalire all’autore del gesto evidenziando come anche la figlia ora abbia paura.