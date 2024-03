L’AQUILA: VIOLENZE SESSUALI SU UNA MINORE AL PARCO DEL CASTELLO, INDIVIDUATO UN ALTRO AUTORE, SCATTA LA MISURA CAUTELARE PER UN TUNISINO DI 25 ANNI

A seguito di indagini della Squadra Mobile di L’Aquila, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è stato fermato l’autore di un’altra violenza sessuale subita da una minore quattordicenne, lo scorso 16 dicembre, nei pressi della pista di pattinaggio ubicata presso il parco del Castello cinquecentesco, mentre la stessa si trovava al bordo della pista in sosta. Nella circostanza il tunisino, del 1999, aveva costretto con violenza la minore a subire atti sessuali consistenti in prolungati palpeggiamenti. Tale comportamento creava un forte turbamento ed un grave stato d’ansia alla vittima, che contattava subito la madre e successivamente allertava la Polizia. Nella giornata di ieri nei confronti dell’uomo è stata eseguita la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia emessa dal GIP del Tribunale di L’Aquila. Per analogo episodio di violenza sessuale, sempre ai danni di una minorenne, avvenuto anch’esso durante le festività natalizie al parco del Castello, lo scorso 10 febbraio era stata eseguita analoga misura di obbligo giornaliero di presentazione alla polizia per un altro tunisino del 1996.