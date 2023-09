L’ASSOCIAZIONE “IL GUSCIO” VI INVITA AD UN’IMPERDIBILE CONFERENZA STAMPA A TORTORETO

Carissimi lettori e carissime lettrici, vi scrivo per proporvi un evento da segnare assolutamente sul vostro calendario: sabato 30 settembre 2023 alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Tortoreto siete ufficialmente invitati ad un’imperdibile Conferenza Stampa che avrà come protagonista la vulcanica Associazione “Il Guscio”, una realtà che sta acquisendo sempre più rilevanza nell’ambito sociale non soltanto a livello locale, bensì nazionale, per il preziosissimo servizio che offre nell’aiutare concretamente le vittime di violenza e nel focalizzare l’attenzione su temi tragicamente attuali e profondamente complessi, fornendo dritte e strumenti assai utili per difendersi e proteggersi al meglio.

Il Guscio cresce a vista d’occhio riempiendo, giorno dopo giorno, il suo bagaglio esistenziale di esperienze, contatti e stimolanti scambi umani e culturali. Aumentano, infatti, gli attestati di stima e di incoraggiamento per la preparazione, la prontezza e la disponibilità con cui opera con strenuo impegno e poderosa dedizione. È una granitica certezza l’ormai inconfondibile modus operandi di questo ammirevole staff di professionisti che si prodigano con straordinaria solerzia nel porsi in ascolto del prossimo, con grande inventiva nell’ideare nuovi modi per farsi conoscere e per autofinanziarsi e, soprattutto, con enorme coraggio per fronteggiare ogni sorta di avversità.

Durante l’incontro ci si incentrerà e si forniranno informazioni precise su due appuntamenti a cui non potete assolutamente mancare:

La Fiaccolata contro la Violenza , intitolata “Luci nel buio” , che si terrà a Tortoreto venerdì 6 ottobre e che mira a squarciare il buio del silenzio, dell’indifferenza e dell’omertà, accendendo la speranza sulla possibilità di una rinascita, anche in chi ha subito l’ingiuria di veder infranti i propri sogni e di veder calpestato crudelmente il suo cuore.

L'Apertura dello Sportello di Ascolto "Non sei sola", che sarà inaugurato a Tortoreto martedì 10 ottobre e che rappresenta una svolta decisiva per l'associazione, un'ulteriore opportunità di evoluzione, una conferma dei frutti che il suo costante lavoro sta dando.

Partecipate in numerosi!

( Dott.ssa Alessandra Della Quercia )