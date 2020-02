Le migliori pasticcerie di Avezzano aprono le porte all’Erasmus+

Il nuovo anno Erasmus+ della AMFI International si apre con un’agenda ricca di progetti in arrivo da tutta Europa nei più svariati settori professionali.

Questa settimana ha visto l’arrivo degli studenti della LPST Ecole du Future de SOIGNIES e Provincia di Hainaut. Obiettivo di questo nuovo scambio con il Belgio è la riscoperta dei prodotti di pasticceria e da forno della tradizione marsicana attraverso un tirocinio formativo della durata di un mese. La dott.ssa Paola Panfili, Project Manager di AMFI commenta: “E’ motivo di grande soddisfazione per me e per il team far conoscere le tipicità e i valori del nostro territorio a un numero sempre crescente di cittadini europei”.

Ad ospitare i tirocini previsti per l’intero mese di Febbraio, otto imprese avezzanesi che hanno abbracciato con entusiasmo lo spirito del programma Erasmus: Gran Caffè, Chocolat, Cake Art, Pasticceria Carmignani, Caffè Cavour, Panificio D’Abruzzo e Pasticceria Orchidea Blu. “I partner locali mostrano sempre maggiore apertura verso le nostre attività e questo è motivo di grande gioia sia per i giovani coinvolti che hanno modo di acquisire un know-how unico sia per il territorio che si arricchisce attraverso l’incontro e lo scambio tra culture diverse” – osserva la dott.ssa Cristina Nucci, Coordinatrice Incoming.

AMFI International è aperta a nuove collaborazioni con tutte le aziende, associazioni ed enti del territorio. Per contatti: [email protected]