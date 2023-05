Le MINI Racchette Avezzanesi al Foro Italico

Nella splendida cornice del Foro Italico vestito a festa per l’edizione numero 80 degli Internazionali BNL d’Italia, otto baby tennisti della TENNIS TEAM Avezzano sono scesi in campo, rigorosamente in terra rossa e hanno partecipato con grande soddisfazione alla manifestazione “Internazionali di Mini Tennis 2023” riservata alle scuole Tennis riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

In campo tre squadre di bimbi avezzanesi che hanno affrontato coevi di quattro, cinque e sei anni giunti a Roma da tutta Italia. Spalti gremiti di genitori, amici ed appassionati ad incitare e applaudire questi bimbetti al loro esordio… internazionale. Tra il pubblico Paolo Lorenzi, nostro Davis man e un esempio positivo di passione e longevità tennistica che, con un pizzico di nostalgia ha commentato scherzosamente: “Mi sembra ieri quando ero al loro posto, ma questi sono molto più cattivi!”. Dopo un pomeriggio di partitine agli ordini del loro Maestro Alfredo Tomassetti, grande emozione per le premiazioni.

Bianca Andries, Isabel e Mattia Palumbo, Saul Gallipoli, Leonardo ed Adele Mancini, Aleida e Melba Roselli, tutti allievi della Scuola dell’Infanzia “Maria Montessori” di via Salto, accompagnati dall’insegnante Marina Rosati in qualità di referente di plesso dell’Istituto Comprensivo “Mazzini Fermi” di Avezzano che è guidato dalla dirigente prof.ssa Fabiana Iacovitti. Conclusa la manifestazione, i bambini sono tornati a casa; al collo, fieramente in mostra, la medaglia che hanno festosamente conquistata e che, ci si augura, sia la prima di una lunga serie.