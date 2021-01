Le possibilità di vincere alle slot RTP e consigli utili

Ogni giocatore di slot machine ha l’obiettivo di vincere e ciascuno ha i propri metodi e le proprie strategie. C’è chi sceglie sempre la stessa slot, chi quella con jackpot più elevato, chi invece cambia ogni giorno. Vincere alle slot machine è una cosa possibile e anche probabile. Molto più che vincere un 6 al Superenalotto, per intenderci. Ovviamente i premi saranno di molto inferiori, nella maggior parte dei casi. Anche se alcune big win alle slot machine con jackpot hanno a che fare con cifre da capogiro.

Esistono trucchi e strategie per vincere alle slot? La risposta è no, ma questo non vuol dire che il giocatore non abbia un margine d’azione. Quello che possiamo fare è scegliere la slot machine in maniera razionale, raccogliendo informazioni. Sappiamo infatti che i meccanismi che regolano le moderne slot machine si basano su un algoritmo che genera risultati casuali. Nessuna azione da parte del giocatore può modificare questi risultati. Il che deve rassicurarci, dato che neanche lo sviluppatore o il gestore del casinò online e delle sale slot possono orientare i risultati di una slot.

Come scegliere le slot per aumentare le probabilità di vincere

Quando scegliamo una slot machine ci sono alcune informazioni che ci aiuteranno a scegliere i giochi più generosi. Questo è un primo passo in direzione della vittoria. Partiamo da un’informazione facile da reperire, il valore di RTP di una slot. Questo valore viene espresso in percentuale e ci indica quanta parte del totale giocato in una slot, ritorna in vincite al giocatore. Cosa ci fa capire il valore di RTP? Questo ci dà una prima informazione sulla livello di generosità della slot. Risulta chiaro infatti che una slot machine che ha un RTP del 90% è più generosa di una slot con RTP del 70%. Il perché è molto semplice da spiegare. Se giochiamo 100 € in una slot con RTP del 90%, quella slot restituirà 90 € ai giocatori e si terrà 10 €. Nella slot con RTP del 70%, la macchina si terrà il 30% e restituirà in vincite 70 €. Se è vero che l’RTP non ci dice a chi verranno assegnate quelle vincite è chiaro che scegliere una slot con RTP più alto ci darà maggiori possibilità.

In Italia le slot machine da bar devono avere un RTP superiore al 68%, mentre quelle online devono superare il 90%. Ne deriva che avremo più possibilità di vincere alle slot se scegliamo le slot machine online. Inoltre tra tutte quelle online dovremmo preferire le slot con RTP più alto, ve ne sono molte anche con valore del 98%.

Scegliere la slot che si comporta bene

Un altro elemento da valutare è il comportamento della slot. Non stiamo personificando una slot-machine, ma in base a come è stato programmato il software, ogni slot tenderà a comportarsi in un determinato modo. Facciamo riferimento a un altro elemento caratteristico delle slot machine, ossia la volatilità. Questo fattore ci indica il livello di rischio associato a una determinata slot machine che può essere alto, medio o basso. Le slot machine con volatilità alta infatti tendono a distribuire pochi premi, di ammontare elevato. Praticamente regalano poche vincite ma molto ricche. Le slot con volatilità bassa invece sembrano più generose perché premiano molto frequentemente, ma in questo caso le vincite sono basse.

Il concetto di volatilità ci può essere utile se siamo consapevoli della nostra modalità di gioco. Amiamo rischiare e giochiamo alle slot sperando in una vincita che ci faccia andare in vacanza per un mese? Allora dobbiamo scegliere slot con volatilità alta. Giochiamo per divertimento, non abbiamo un budget elevato, e ci piace divertirci e vincere qualcosa tutti giorni? Le slot machine con volatilità bassa sono quelle più adatte a noi.

Raccogliere info e provare le slot

Un fattore che caratterizza i casinò online rispetto alle sale da gioco tradizionali è l’abbondanza di informazioni. Evitiamo di fermarci alla prima slot machine o a quella più popolare, e prendiamoci del tempo per raccogliere informazioni. I casinò online hanno spesso una pagina dedicata ai premi distribuiti nell’arco dell’ultimo mese e al calcolo del RTP reale di tutti i giochi. Studiando queste informazioni possiamo renderci conto, al di là del gioco più popolare, qual è quello più generoso e che premia realmente i giocatori.

Online abbiamo inoltre la possibilità di provare le slot machine per tutto il tempo che vogliamo in modalità demo. In questo modo potremmo fare centinaia di partite gratis e capire come si comporta la slot, se il gioco ci piace, e se riesce a soddisfarci. Oltre a considerare i fattori descritti nei paragrafi precedenti, infatti, scegliere una slot deve rispondere anche al nostro gusto personale. Le slot online di ultima generazione sono dei giochi pensati per divertire e coinvolgere il giocatore, oltre che regalare vincite. I temi, le funzionalità diverse, i giochi extra, sono tutti fattori che rendono le moderne slot molto divertenti rispetto a quelle di un tempo.

Approfittare di bonus e promozioni

Un modo per vincere alle slot machine senza dare fondo al proprio conto è quello di approfittare di bonus e promozioni. Nei casinò tradizionali nessuno regala niente, mentre questa è una cosa comune tra gli operatori virtuali. Molti casinò online, oltre a proporre tutte le slot-machine nella versione di prova senza soldi veri, offrono ai giocatori tante opportunità. Bonus di benvenuto, bonus senza deposito per giocare alle slot gratis, free spin, sono tutte occasioni da saper cogliere. In questo modo il giocatore avrà la possibilità di godersi un piccolo regalo, e cominciare a giocare a una slot machine senza investire soldi propri. Scegliere la promozione più adatta a noi, che magari regala anche tanti free spin, è un passo che può aiutarci a cominciare a vincere alle slot online.