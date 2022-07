LECCE NEI MARSI. IL SINDACO BARILE INVITA A CREARE TAVOLO ISTITUZIONALE

Il Sindaco di Lecce nei Marsi, Augusto Barile, Comune coordinatore dell’Area Interna della Marsica “Valle del Giovenco-Valle roveto- Vallelonga”. in seguito alla presentazione da parte della Regione Abruzzo della Programmazione 2021-2027, tenutasi a l’Aquila l’8 luglio scorso, ha inoltrato l’allegata nota istituzionale al Vicesindaco della città di Avezzano, Domenico Di Berardino, ed al Presidente dell’Unione dei Comuni della Marsica, Gianluca De Angelis.

Nella nota, il Sindaco di Lecce nei Marsi evidenzia che “In Abruzzo gli ambiti urbani che beneficeranno, in particolare, delle provvidenze del FESR, individuati con i relativi territori di riferimento, sono quelli delle quattro città capoluogo (l’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo) e delle città di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto.

Ogni ambito urbano sarà correlato, in termini di obiettivi di programmazione e di politiche di sviluppo, al proprio territorio che, nel caso di Avezzano, costituisce un unicum identitario con l’intero territorio della Marsica.”