LECCE NEI MARSI. LADRI TENTANO DI ENTRARE IN CASA DEL SINDACO

Tentativo di furto con scasso nell’abitazione del sindaco di Lecce nei Marsi Augusto Barile. A lanciare l’allarme lo stesso primo cittadino tramite la sua pagina FB, nella quale ha scritto: “ Avviso alla cittadinanza!!! Ho appena subito un tentativo di furto con scasso a casa mia!!! Fate molta attenzione e teniamo l’allerta alta, i Carabinieri stanno pattugliando il paese”.

Non accenna a diminuire l’allarme legato ai furti in tutto il territorio marsicano, questi balordi sono entrati in azione praticamente in quasi tutti i centri, Celano, Avezzano, Aielli, Cerchio e ora Lecce nei Marsi.

Non si esclude che si possa trattare sempre della stessa banda, formata da ladri che sanno come e dove entrare in azione.

Aumentati anche i controlli da parte delle forze dell’ordine.