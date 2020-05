LECCE – SI MASTURBA DURANTE VIDEO LEZIONE DI CLASSE, BAMBINI SCONVOLTI

E’ ACCADUTO A MAGLIE IN PROVINCIA DI LECCE

Nel corso di una video-lezione, sulla piattaforma dedicata alla scuola elementare del comune salentino, un uomo si è collegato e si è masturbato davanti ai bambini. Come riferiscono le maestre, l’uomo si sarebbe collegato in un primo momento, per poi uscire subito. Al secondo contatto, l’uomo si è presentato seminudo, masturbandosi in video difronte ai bambini sconvolti. Il dirigente scolastico, ha presentato formale denuncia alla Polizia Postale. Non si capisce come l’uomo, sia potuto entrare sulla piattaforma didattica dell’istituto Leccese. Gli inquirenti non hanno ancora le generalità dell’uomo.