LECCO. MORTI PER OVERDOSE DUE RAGAZZI

Morti per sospetta overdose due ragazzi di 18 e 19 anni.

Il fatto è accaduto in un paese in provincia di Lecco, da una prima ricostruzione i due ragazzi si erano incontrati con due amiche in un appartamento.

Le due sono state ascoltate dai carabinieri per fare chiarezza su quanto accaduto.