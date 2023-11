L’elenco delle diverse preparazioni del caffè

Il caffè è una bevanda storica e conosciuta in tutto il mondo, poiché è riuscita a conquistare il palato della maggior parte della popolazione mondiale per il suo aroma unico e per le proprietà positive che presenta. Il caffè ha una versatilità invidiabile, in quanto può essere preparato in molteplici maniere, seguendo la tradizione oppure rielaborando la bevanda in chiave moderna.

D’altronde, i dati mostrati da questa infografica sul caffe, disponibile da poco sull’Insider, il blog del portale di Betway Casino, sottolineano le sue altissime percentuali di consumo in ogni angolo del pianeta. Tuttavia, a variare è proprio la preparazione, la quale è inevitabilmente legata a ciascun territorio, sia per questioni geografiche che culturali. Per approfondire: ecco quali sono le diverse preparazioni del caffè.

Espresso

Uno dei primi metodi diffusi nel mondo riguardante la preparazione del caffè, è tipicamente italiano, ed è l’espresso. Quest’ultimo implica una preparazione celere e gustosa, poiché viene adoperata dell’acqua calda tramite del caffè macinato, incentivando la pressione. Infatti, il risultato finale è un caffè intenso, il cui sapore è anche legato alla piacevole presenza di una crema densa. L’espresso talvolta fa persino da base ad altre bevande come il caffè macchiato e il cappuccino.

Caffè filtrato

Passando dall’Italia agli Stati Uniti, la bevanda a base di caffeina più diffusa è il caffè filtrato, preparato in una maniera molto specifica. Come da nome, l’acqua calda viene filtrata tramite i chicchi di caffè macinato, e si ottiene un sapore meno intenso dalle proprietà più leggere in confronto all’espresso italiano. Tra i vantaggi relativi a questa tipologia di preparazione, c’è la possibilità di preparare ingenti quantità di caffè filtrato, e ciò è un beneficio non da poco per chi organizza degli eventi o per i bar.

French press

Tra le preparazioni più diffuse del caffè c’è sicuramente la French press, metodo che implica l’immersione dell’ingrediente principale in un contenitore d’acqua calda, dove poi viene pressato manualmente così da separare il caffè dai grani. Il risultato è soddisfacente in quanto permette di ottenere un caffè bello aromatizzato, la cui consistenza è corposa. La French press è parecchio apprezzata perché è una preparazione intuitiva e versatile, la quale permette di gestire al meglio il tempo di infusione e la conseguente consistenza della bevanda.

Caffè turco

Una delle preparazioni tradizionali della bevanda più famosa del mondo è quella svolta per ottenere il noto caffè turco. Si tratta di un antico rituale che precede la realizzazione del caffè, il quale viene macinato direttamente nell’acqua calda mentre vengono aggiunte spezie specifiche, oltre eventualmente allo zucchero. Il caffè turco si serve in tazze di dimensioni più ridotte del solito, e quotidianamente lo si beve accompagnando il suo delizioso aroma da dolci tipici della Turchia.

Cold brew

A differenza delle preparazioni fin qui riportate, quella del cold brew è sensibilmente differente perché implica l’infusione del caffè macinato nell’acqua fredda, e per molte ore. La bevanda che si ottiene è più estiva, rinfrescante e dolce, mentre per definizione il caffè è tradizionalmente amaro. Molto spesso questa tipologia di caffè viene servita con il latte o con del ghiaccio, in modo da esaltare le sue caratteristiche uniche.

AeroPress

Uno dei dispositivi più diffusi per preparare il caffè è l’AeroPress, con cui si può pressare manualmente allo scopo di spingere l’acqua tramite del buon macinato. Il prodotto finale è un caffè puro, correttamente estratto e facilmente personalizzabile siccome ci si può regolare sulle quantità e le tempistiche.

Chemex

L’ultima preparazione da riportare, è la Chemex. Il caffè ottenuto grazie alla suddetta metodologia è tra i più puri in assoluto, e ciò è possibile grazie all’utilizzo di un filtro di carta e di un recipiente a forma di clessidra, meglio se in vetro.