LETTOMANOPPELLO. DETENEVA CIRCA 116 GRAMMI DI SOSTANZA STUPEFACENTE IN UNA POLTRONA, 35ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Scattano le manette per un 35enne italiano, residente a Lettomanoppello, per possesso di droga che nascondeva in casa.

Nel corso della mattinata di oggi, i militari della Stazione Carabinieri di Lettomanoppello (PE), nell’ambito di attività di controllo del territorio svolta per contrastare la criminalità comune, avendo sospetto che un uomo già a loro conosciuto potesse detenere della sostanza stupefacente e tenuto conto che il soggetto in questione era noto orbitare negli ambienti dello spaccio di tali sostanze, decidevano di procedere a perquisizione personale e domiciliare. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria si rinvenivano, nel salotto dell’abitazione del fermato, celati all’interno di una intercapedine ricavata in una poltrona, circa 88 grammi di hascisc e 28 grammi di marijuana. A quel punto è scattato l’arresto per il possesso della sostanza stupefacente oltre alla quantità consentita per uso personale.

Il giudice disponeva gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

E’ infine necessario evidenziare che l’opportuna diffusione delle informazioni relative ai fatti oggetto di indagine sopra descritti, in ragione della loro gravità e delle conseguenti innegabili ragioni di interesse pubblico alla loro conoscenza, non deve comunque far trascurare che si tratta di fatti e responsabilità riconosciute, allo stato, da un provvedimento precautelare. A quest’ultimo farà seguito il necessario vaglio processuale, di guisa che prima della conclusione di tutti i gradi di giudizio gli indagati non possono essere considerati definitivamente colpevoli dei reati ipotizzati a loro carico.