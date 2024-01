LICEO SCIENTIFICO “VITRUVIO”: IMPORTANTI TRAGUARDI RAGGIUNTI IN AMBITO UMANISTICO E SCIENTIFICO: NICOLAS MARTELLONE VINCE IL 3° PREMIO AL “PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE” E CINQUE ALUNNI SI QUALIFICANO ALLA FASE REGIONALE DEI CAMPIONATI DI FISICA.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, e tutta la comunità del Liceo Scientifico “M. Vitruvio P.” si congratulano con i propri allievi per gli importanti riconoscimenti ottenuti sia in ambito umanistico che scientifico. Infatti, l’alunno Nicolas Martellone della 5^ B ha conquistato il 3° posto sul podio del XXVI “Premio Internazionale Ignazio Silone”. Nicolas si è cimentato sull’elaborato dal titolo: “Da Poppedio a Ignazio: 2000 anni di diritti sociali. Secondino Tranquilli ha scelto il suo pseudonimo ispirandosi a Poppedio Silone, il condottiero Marso tra i primi a battersi per i diritti sociali e a far coniare una moneta dove per la prima volta compare il nome Italia. Il/la candidato/a argomenti in che modo Ignazio Silone, attraverso il suo capolavoro Fontamara, sia riuscito a creare un ponte storico con quella lotta al potere iniziata più di duemila anni fa, in difesa dei diritti civili, politici e sociali, oggi universalmente conosciuti come Diritti Umani”. La giuria ha assegnato il premio a Martellone con la seguente motivazione: Il candidato Nicolas Martellone svolge correttamente , in maniera personale e armonica la traccia del tema proposto, toccando tutti i punti nevralgici in esso evidenti, mettendo in costante relazione le tematiche etiche, sociali e morali intrinseche alle lotte singole e collettive che attraverso i secoli hanno portato alla conquista dei diritti universali, umani e sociali. Validi e opportuni gli esempi storici riportati relativi all’antica Roma e alla situazione italiana, soprattutto meridionale, del primo Novecento in relazione alle diverse classi sociali, come emerge dal romanzo Fontamara di Silone; come valido è lo sguardo teso al tempo attuale dove, pur fra tanti contrasti, “i diritti umani rimangono un pilastro fondamentale nel nostro cammino verso una società migliore” frutto di verità e libertà. Nicolas è stato accompagnato nel suo percorso dalla Prof.ssa Claudia Di Biase.

Sul versante scientifico, invece, si sono ottenuti pregevoli risultati ai Campionati di Fisica in cui 5 alunni del liceo avezzanese, Occhiolini Ruggero, classe 5^F, Tricarico Giulia, classe 5^I, Ricci Riccardo, classe 3^G, Venezia Giovanni, classe 3^B, Di Nino Alex, classe 3^P, hanno superato la gara di primo livello e si sono classificati per disputare le fasi regionali a Febbraio a Pescara. Referenti del progetto la Prof.ssa Domenica Ranalli e il Prof. Francesco Tonelli.

Ancora una volta vogliamo augurare di cuore agli allievi che hanno raggiunto questi importanti traguardi e a tutti gli alunni del Liceo “Vitruvio” ad maiora semper, Vitruviani!”.