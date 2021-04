LIRIS INCONTRA I VERTICI DELLA CORTE DEI CONTI

“Questa mattina ho avuto il piacere di ricevere nella sede dell’assessorato al Bilancio della Regione Abruzzo il presidente di sezione della Corte dei Conti, Stefano Siragusa e Marco Villani, rappresentante dell’associazione magistrati della Corte dei Conti. Un incontro istituzionale, insieme al dirigente regionale del settore, Fabrizio Giannangeli, che testimonia ancora una volta la proficua collaborazione attivata con l’organismo di controllo dei conti pubblici nel percorso di riallineamento di quelli regionali, ormai quasi compiuto. La Corte abruzzese è la prima in Italia per delibere esitate: ho colto l’occasione per congratularmi per aver centrato questo importante obiettivo.”