L’ISWEB AVEZZANO RUGBY È INDOMABILE: FRASCATI SCONFITTO PER 7-41 E UNDICESIMA VITTORIA CONSECUTIVA

Prosegue inarrestabile la corsa dell’ISWEB Avezzano Rugby, vittoriosa sul campo del Frascati Rugby col punteggio di 7-41. Una partita senza storia, dal primo all’ultimo minuto in totale controllo dei ragazzi dell’head coach Pierpaolo Rotilio che, col successo di ieri, arrivano a undici partite vinte consecutivamente.

“Abbiamo preparato la partita cercando di concentrarci sui nostri punti forti. Sapevamo che gli avversari avrebbero impostato un gioco fisico quindi nelle ultime settimane ci siamo preparati per migliorare i nostri movimenti in difesa. Ora dobbiamo solo restare concentrati per le ultime due di campionato è consolidare il nostro secondo posto”, ha detto il pilone Lorenzo Napoleone.

“Siamo stati superiori in mischia chiusa e questo si è rivelato fondamentale per impostare il gioco da prima fase e mettere in difficoltà gli avversari, grazie anche all’avanzamento palla in mano. Abbiamo dominato tutta la partita e nel secondo tempo abbiamo provato a impostare un gioco più costruito in vista degli ultimi due impegni di campionato che saranno fondamentali per finire bene il campionato”, ha spiegato a fine gara il trequarti Mattia Tinarelli.

Domenica 29 l’ISWEB Avezzano Rugby andrà in trasferta a Benevento mentre domenica 5 giugno ospiterà in casa la Primavera Rugby in occasione dell’ultima partita di campionato.