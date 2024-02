L’ISWEB AVEZZANO RUGBY IN TRASFERTA A PAGANICA PER IL DERBY ABRUZZESE DI SERIE A. ROTILIO: VINCERE PER RESTARE AGGANCIATI AL VERTICE DELLA CLASSIFICA

Archiviata la sconfitta contro la Lazio, i gialloneri dell’Isweb Avezzano Rugby bene si sono allenati in settimana per preparare la trasferta di questa domenica in casa del Paganica in occasione del derby abruzzese di serie A.Così Pierpaolo Rotilio, coach dell’Isweb Avezzano Rugby: “Domenica sarà importante vincere perché vogliamo riscattarci dalla sconfitta di domenica scorsa e perché vogliamo restare agganciati al vertice della classifica. Sicuramente è una partita che serve a tutte e due le squadre e per questo non sottovaluteremo il nostro avversario che farà di tutto per portare a casa il risultato. Del resto è un derby e vincerlo è sempre gratificante”.