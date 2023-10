L’ISWEB AVEZZANO RUGBY IN TRASFERTA SUL CAMPO DELLA LAZIO. ROTILIO: GIOCHEREMO CON LA MASSIMA DETERMINAZIONE

Domenica, alle ore 15.30, l’Isweb Avezzano Rugby affronterà la Lazio Rugby, squadra attualmente prima in classifica. I ragazzi allenati da Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotolio incontreranno la squadra che l’anno scorso ha raggiunto la finale per la promozione nella massima serie persa contro il Vicenza.

“A mio avviso – ha dichiarato Pierpaolo Rotilio in settimana – abbiamo la possibilità di confrontarci con la realtà più matura e più completa del nostro campionato; affronteremo questo impegno con la massima determinazione – ha specificato l’allenatore – per lottare alla pari e per imporre il nostro gioco, mi aspetto una prestazione maiuscola da parte di tutta la squadra in particolare dai primi 8 – ha concluso Rotilio – che si sono allenati al meglio per caricare di pressione agli avversari nelle varie fasi di gioco, e che sono certo non deluderanno le aspettative delle grandi occasioni”.

È della stessa opinione l’avanti Lorenzo Mammone. “Sarà sicuramente una partita dura contro una squadra che punta a salire nella massima serie – ha dichiarato Mammone – il bello del nostro gioco sta nell’interpretare e cercare di risolvere ogni situazione di gioco anche quelle più complesse ; lavoriamo sodo ogni giorno per essere in grado di affrontare qualsiasi difficoltà ed essere all’altezza delle aspettative e per questo – ha concluso il tallonatore – siamo pronti a dimostrare le nostre qualità a partire da domenica”.

L’appuntamento è fissato per le ore 15 e 30 presso gli impianti dell’Acqua Acetosa, campo 1, arbitra Vinci Filippo.