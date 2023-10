L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA IL PAGANICA: PER LE DUE SQUADRE SI TRATTA DEL PRIMO DERBY IN SERIE A

Il derby ha sempre un sapore particolare, specialmente quello di quest’anno che vedrà affrontarsi per la prima volta nella storia della serie A, l’Isweb Avezzano Rugby e il Paganica Rugby, squadra neo promossa. Il quarto turno di campionato vedrà infatti opposte le due squadre abruzzesi che, negli anni passati, si sono sempre affrontate nel campionato di serie B.

Così Alessandro Seritti, presidente dell’Isweb Avezzano Rugby: “Non sarà una domenica come le altre: il confronto con gli amici di Paganica è sempre ricco di forti emozioni, sia umane che sportive. Ci sarà uno stadio pieno per una grande festa del rugby, sempre nel segno del rispetto che ha contraddistinto tutti gli incontri di questi ultimi anni. Ci stiamo preparando per regalare, a tutti coloro che saranno presenti, un pomeriggio di spettacolo sportivo degno di un derby. In un momento così particolare come quello che stiamo vivendo nel mondo e nella nostra società civile, è importante far passare il messaggio di come lo sport possa essere fondamentale nella formazione delle nuove generazioni. Chiedo a tutti gli sportivi marsicani di venire allo stadio Angelo Trombetta ad incitare i nostri ragazzi che, sul campo, rappresentano i valori del nostro territorio: forza ed orgoglio”.

“La sconfitta della scorsa domenica contro la Lazio, seppur amara, è stata ben digerita da tutto l’organico per l’attitudine e per le cose buone che si sono viste sia in attacco che in difesa. Questo percorso appena iniziato ci sta già dando piena consapevolezza nei nostri mezzi e non vediamo l’ora di mettere in campo tutta la nostra determinazione a partire dal prossimo impegno. Domenica ospiteremo il Paganica e tutti noi vogliamo riscattarci e muovere punti sulla tabella del campionato”, commenta la seconda linea Piergiorgio Giangregorio.

Il fischio d’inizio della partita è fissato alle 14.30 allo stadio “A.Trombetta” di Avezzano.