L’OMAGGIO DELLE ISTITUZIONI AD ALBERTO TUCCERI, IL SINDACO CHE RIVOLUZIONÒ CERCHIO

Cerchio, AQ – Il ritratto intimo del frate divenuto sindaco, che trasformò il volto di Cerchio negli anni Settanta e Ottanta. La storia di un amministratore innovativo, ma anche di un uomo che con coraggio e perseveranza ha affrontato e superato ostacoli spesso insormontabili e lasciato un promemoria del potere dell’azione civica e del servizio pubblico. Attraverso la presentazione del libro “Il Sindaco Santo”, l’incontro vuole essere un tributo per festeggiare Alberto Tucceri e raccontare la vita e l’eredità di uno degli amministratori più amati del borgo abruzzese.

Di umili origini, Tucceri divenne in pochi anni un punto di riferimento per la vita politica e sociale del territorio. Con incredibile passione per il servizio pubblico e un’instancabile dedizione al suo lavoro di amministratore riuscì a trasformare il comune marsicano in un modello di sviluppo e coesione sociale, un’oasi di progresso, innovazione e benessere.

Nonostante i detrattori e le vicissitudini legali che minarono la brillante carriera politica del primo cittadino cerchiese, l’ex frate non smise mai di lottare per la sua Cerchio. Riqualificò le aree comunali, promosse programmi culturali e rafforzò il tessuto sociale con determinazione e coraggio, conquistando la fiducia e l’affetto dei suoi cittadini.

L’incontro con il sindaco emerito avrà luogo il 18 maggio, alle ore 11.30, presso la sala consiliare di Cerchio, e sarà un momento di celebrazione e riflessione. Autorità civili e politiche, cittadini e appassionati di storia locale si riuniranno per omaggiare l’uomo che ha dimostrato quanto un singolo individuo possa influenzare positivamente la vita di un’intera comunità.

Interverranno il sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi, il senatore Guido Liris, l’onorevole Luciano D’Alfonso, la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, il consigliere regionale e capogruppo FDI Massimo Verrecchia, il presidente UNCEM Abruzzo (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani) Lorenzo Berardinetti, il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il presidente dell’Unione dei Comuni marsicani Settimio Santilli e, infine, il sindaco emerito e autore del libro Alberto Tucceri.

A moderare l’evento sarà Alina Di Mattia, giornalista e curatrice del testo.

L’incontro vuole essere anche un invito alle nuove generazioni di amministratori, affinché possano intraprendere la strada del servizio con dedizione e un profondo senso di responsabilità verso la propria comunità.

Appuntamento dunque a sabato, 18 maggio 2024, alle ore 11.30, presso il Palazzo comunale di Cerchio (AQ).