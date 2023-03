Luca Perri al Liceo Croce di Avezzano

Luca Perri, noto astrofisico dell’Istituto nazionale di Astrofisica, divulgatore su diversi media nazionali (tra cui Rai, «Repubblica», «Corriere della Sera», Focus, Radio Deejay e Radio24), conduttore di trasmissioni di Rai Cultura come Superquark+ e autore e formatore di De Agostini Scuola, sarà al Liceo “B. Croce” di Avezzano per tenere un seminario rivolto ai docenti di scuola secondaria dal titolo “A tu per tu con la scienza: strategie per comunicare il metodo scientifico”.

Affronteremo temi quali le fake news, l’analisi dei dati, l’infodemia, i bias e l’importanza di procedimenti razionali, per apprendere strategie efficaci e coinvolgenti.

Il seminario si terrà presso l’aula magna del Liceo il 15 marzo 2023, dalle 14:00 alle 16:00.

Per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://u.deascuola.it/ seminario-perri-avezzano- docenti

La mattina il dott. Luca Perri incontrerà gli studenti del Liceo parlando di informazioni, notizie e dati: come affrontare la tempesta imperfetta di informazioni e notizie di cui ogni giorno siamo inondati dai mass media e dai social network.