LUCO DEI MARSI. COMUNE E CROCE ROSSA, SIGLATA LA CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE

É stata siglata nella giornata di giovedì, 9 luglio, la convenzione tra il Comune di Luco dei Marsi e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Avezzano, presieduta dalla dottoressa Gabriella Tabacco. Il documento sancisce la cooperazione, nata già durante le fasi più acute della pandemia da Covid-19, tra l’Amministrazione luchese e la più grande associazione umanitaria al mondo. La Croce Rossa, Ausiliaria dei pubblici poteri e struttura operativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile, è in prima linea non solo nelle attività di soccorso, assistenza sanitaria e integrale supporto alla popolazione, in particolare nell’emergenza, ma anche nella formazione delle comunità sulla prevenzione e la riduzione del rischio da calamità naturali, oltre che nelle attività di promozione sociale a favore delle fasce più deboli. La Convenzione, di durata biennale, prevede il supporto della Croce Rossa di Avezzano al Comune di Luco dei Marsi a favore delle fasce più fragili, dalle famiglie ai singoli in stato di bisogno, e tutte le attività sul territorio per la coesione sociale e l’integrazione, oltre che l’assistenza nell’emergenza. La prima iniziativa, che sarà calendarizzata nei prossimi giorni, prevede la consegna di generi di prima necessità a famiglie e singoli in difficoltà. “Sono iniziative sempre preziose per la popolazione, e ancor più oggi, in questo tempo pervaso da tante incertezze”, ha rimarcato la dottoressa Maria Teresa Letta, vice presidente nazionale della Croce Rossa, che ha sottoscritto l’accordo.

“L’efficienza della Croce Rossa e la sua capacità operativa sul campo, come nell’organizzazione delle attività di sostegno alla popolazione, si dispiegano ben oltre le emergenze, e la rendono un formidabile sostegno per l’Ente e soprattutto per i cittadini”, ha sottolineato la sindaca Marivera De Rosa, che ha fortemente voluto l’accordo. “Già durante la pandemia ho avuto piena disponibilità dal Comitato locale, che ringrazio, e sono lieta di poter inaugurare ufficialmente una cooperazione che, sono certa, porterà tanti benefici alla nostra comunità”.