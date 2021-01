LUCO DEI MARSI. DOMANI SCUOLE CHIUSE, IL SINDACO DE ROSA: “RESTERANNO CHIUSE, A SCOPO PRECAUZIONALE, PER LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE ”

“Vi informo che domani le scuole, media ed elementare, resteranno chiuse, a scopo precauzionale, per permettere l’effettuazione delle operazioni di sanificazione generale”, ha fatto sapere il Sindaco Marivera De Rosa con un messaggio sulla sua pagina Facebook. “Le attività riprenderanno regolarmente lunedì, 25 gennaio. Vi ricordo, nell’occasione, che abbiamo organizzato una nuova tornata di screening anti Covid per domenica, 24 gennaio, nella sede della Misericordia, dove operatori sanitari qualificati effettueranno i test, tramite tampone antigenico rapido. I test saranno gratuiti. Invito tutti a partecipare allo screening, una diagnosi precoce ci aiuterà a interrompere rapidamente possibili catene di contagio. Nella stessa occasione, procederemo a effettuare una nuova distribuzione di mascherine. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma questa battaglia, più di ogni altra, si vince solo insieme, e solo se tutti ci impegniamo ad agire con il massimo senso di responsabilità, attenti a non distrarci. Facciamo tutti la nostra parte, così da tutelare noi stessi, i nostri cari e la nostra comunità.

Invito in particolare i genitori a far sottoporre al test i loro bambini e ragazzi. Prudenza”.