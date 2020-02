LUCO DEI MARSI. PROGETTO “PLASTIC FREE” ALL’I. C. SILONE ARRIVANO LE BORRACCE ECOLOGICHE

Stop alla plastica nelle scuole di Luco dei Marsi. Continua l’opera di sensibilizzazione a favore dell’ambiente da parte dell’Amministrazione comunale in sinergia con Segen Spa con cui, grazie al progetto “Plastic Free”, sono state distribuite, nel corso della mattinata di ieri, martedì, 18 febbraio, borracce in alluminio certificato a tutti gli alunni dell’I.C. “I. Silone”, nonché al personale decente e ausiliario dell’Istituto.

La consegna dei contenitori è avvenuta in un clima di festa ed è stata introdotta da una lezione di educazione ambientale interattiva, alla presenza degli Amministratori, del dirigente scolastico, Piero Buzzelli, dei Rappresentanti di Segen Spa e del corpo docente. “Stiamo conducendo da tempo un’azione a tutto campo con la Segen, tanto per la migliore gestione dei rifiuti, sin dal primo passaggio che si fa nelle case e la cura del decoro urbano, quanto per promuovere una maggiore consapevolezza dell’impatto delle nostre scelte sull’ambiente”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “In particolare riguardo all’uso e consumo di risorse naturali e delle materie prime e alla preservazione degli habitat. Questa è un’attività di sensibilizzazione che viene condotta in particolare attraverso iniziative di educazione ambientale rivolte ai più giovani, che saranno chiamati, in ogni ambito, a costruire un futuro eco-sostenibile: il nostro impegno è quello di agevolare al massimo la possibilità e le opportunità per loro, sin dalla scuola dell’infanzia, di acquisire al riguardo sensibilità e conoscenze utili”.