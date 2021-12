LUCO DEI MARSI, TORNA IL CONCERTO DI NATALE DELL’ISTITUZIONE MUSICALE ABRUZZESE

Saranno le belle note dell’ Istituzione Musicale Abruzzese le protagoniste del tradizionale Concerto di Natale, in programma per domenica, 26 dicembre, alle 18, nella chiesa di San Giovanni Battista, a Luco dei Marsi. Il Concerto, proposto dall’Amministrazione comunale nella rassegna degli eventi natalizi Stelle di Natale, sarà diretto dal M° Francesco Fina e si avvarrà del talento di valenti e affermati musicisti, con i solisti Beatrice Fallocco soprano; Luvi Gallese, violino; Francesco Giancaterina, chitarra, e la partecipazione straordinaria di Matteo Tortora, giovanissimo vincitore nella categoria Junior Variéte del 71° Trophée Mondial de l’Accordéon, Ucraina.

Suggestivo il programma approntato per l’evento dal M° Fina, che proporrà, con l’Orchestra, una selezione di musiche da Vivaldi a Jenkins, Caccini, Strauss e Bach, fino alle melodie natalizie.

Il Concerto sarà a ingresso libero, necessario il Green pass.

L’Istituzione Musicale Abruzzese riunisce artisti che provengono da aree musicali diverse e collaborano per realizzare progetti nei più svariati settori artistici, con l’intento, in particolare, di contribuire alla diffusione della cultura musicale e all’ascolto di vari generi musicali. L’Istituzione Musicale Abruzzese ha formato al suo interno l’Orchestra da camera I.M.A. la cui estrema flessibilità dell’organico consente l’approccio a partiture di spessore strumentale diverso, affrontate con il medesimo rigore interpretativo per poter avvicinare anche quel tipo di pubblico assolutamente profano, un obiettivo che ha fatto da filo conduttore nell’ideazione di un programma di musiche appartenente ai repertori Classico e Natalizio.