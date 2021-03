LUIGI SORICONE ELETTO AL COMITATO RISTRETTO DEI SINDACI, QUAGLIERI E ALFONSI (FDI): RICONOSCIMENTO PER MARSICA, PESCINA E AMMINISTRATORE SEMPRE PRESENTE

Importante riconoscimento ottenuto dal Vicesindaco di Pescina, Luigi Soricone, eletto in seno al Comitato ristretto dei Sindaci.

“La nomina di Luigi Soricone è il giusto riconoscimento per un amministratore che vive quotidianamente il rapporto con il territorio – afferma il consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità Mario Quaglieri (FdI) – oltre ad essere testimonianza di come sia stata premiata la Marsica e segnatamente Pescina, quale sede di Presidio Ospedaliero, con la scelta di un uomo di grande competenza in materia di sanità”.

“Va esteso un ringraziamento a tutti i Sindaci del comprensorio marsicano, che con enorme senso di unità e coesione hanno sostenuto la nomina di Luigi Soricone. La Marsica – conclude il consigliere provinciale con delega alla viabilità ed edilizia scolastica Gianluca Alfonsi (FdI) – ha dato dimostrazione che, quando coesa, sa premiare i suoi uomini migliori, che sapranno tutelarla nella sede opportuna, quella dei tavoli istituzionali”.