Incredulità, sconcerto e dolore a Celano, dove oggi è morto Raffaele Luccitti, 49 anni. Luccitti, ha accusato un improvviso malore questo pomeriggio mentre era a lavoro inutili i tentativi per rianimarlo per il 49enne non c’era più nulla da fare.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Avezzano hanno richiesto l’intervento del medico legale.

Raffaele Luccitti era molto conosciuto a Celano e nella Marsica dove si esibiva come cover di Pino Daniele.