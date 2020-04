Luco dei Marsi. Marisa Paris, 63 anni, si è spenta dopo aver combattuto contro una malattia per diversi mesi. Molto conosciuta nella cittadina fucense, era attiva nel sociale con la Pro Loco comunale. In base alle disposizioni emanate dal Governo per l’emergenza coronavirus, non si terrà il funerale ma ci sarà solo la benedizione della salma