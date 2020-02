Commozione in città per la scomparsa improvvisa di Giuseppe Nanni, titolare del bar Olimpia. Una figura molto conosciuta in città, Nanni aveva 77 anni, ieri sera ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione.

La salma è stata portata nella casa funeraria i di via Nuova ad Avezzano, domani alle 11, nella chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie di Rosciolo, si celebreranno i funerali.