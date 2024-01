LUTTO NELLA MARSICA PER LA MORTE A SOLI 50 ANNI DEL DOTTOR DJUIWAT HERVE

Lutto nella marsica per l’improvvisa morte del dottor Djuiwat Bounda Herve, 50 anni, medico cardiologo della Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila.

Il professionista è stato stroncato da un malore pochi minuti prima della mezzanotte del 31 dicembre mentre si trovava in casa con la moglie e le tre figlie piccole. Subito sono stati chiamati i soccorsi, sul posto il personale del 118 e gli agenti del commissariato di Avezzano, inutili i tentativi di rianimare il professionista, il medico legale ha solo potuto constatare il decesso dovuto a cause naturali, probabilmente un infarto. A chiarire le cause della morte sarà un autopsia, richiesta dalla famiglia. Il dottor Herve era molto conosciuto e ben voluto nella Marsica.

Arrivato dallo Zambia in Italia quando aveva frequentato l’Università degli studi dell’Aquila dove si era laureato in Medicina e Chirurgia.

Una morte che ha suscitato profonda commozione in tutto il territorio marsicano, il professionista era infatti molto conosciuto e stimato per le sue doti professionali ed umane.