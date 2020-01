Mariangela Bellisario, 48 anni, accusò un malore tre mesi fa e da allora non si era più ripresa. È morta due giorni fa nell’ospedale di popoli, originaria di Altino (CH), lavorava come medico del 118. La ricordano tutti, amici e colleghi, come una persona solare è sempre sorridente. Lascia il marito Sergio.